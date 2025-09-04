Le pape Léon renouvelle son appel à un cessez-le-feu à Gaza lors de sa rencontre avec le président israélien

Le pape Léon XIV a réitéré jeudi son appel à un cessez-le-feu urgent à Gaza lors de sa rencontre avec le président israélien Isaac Herzog au Vatican, selon un communiqué officiel.



Au cours d’une audience privée, le pape Léon XIV et Isaac Herzog ont discuté de la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et d’un accès humanitaire sans entrave à Gaza, ainsi que de la libération de tous les otages encore retenus, rapporte Vatican News, citant le Bureau de presse du Vatican.



Ils ont également abordé la question d’une solution à deux États, alors que les discussions sur la situation politique et sociale au Moyen-Orient se sont concentrées particulièrement sur la « situation tragique à Gaza ».



Le pontife a exprimé son espoir d’un cessez-le-feu permanent, de l’acheminement sécurisé de l’aide humanitaire vers les zones les plus touchées et du plein respect du droit humanitaire, selon le communiqué.



Le pape Léon a également réaffirmé son avis selon lequel « la solution à deux États est la seule issue à la guerre actuelle ».



Ils ont par ailleurs discuté de la situation en Cisjordanie occupée et de « la question importante de la ville de Jérusalem ».



Le communiqué du Vatican souligne que les deux responsables se sont accordés sur la « valeur historique » des relations entre le Vatican et Israël.



Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 63 000 personnes à Gaza, endommagé ou détruit la plupart des bâtiments de l’enclave et provoqué de multiples migrations. Selon un observatoire mondial de la faim, certaines zones de l’enclave souffrent désormais d’une famine d’origine humaine.