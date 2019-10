Le parlement de l'île Maurice dissous

Le Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé samedi à la télévision nationale la dissolution du parlement et a fixé le dépôt des candidatures au 22 octobre, et le scrutin au 7 novembre.



"Nous sommes presque arrivés à la fin du mandat que le peuple nous a légués en décembre 2014. C'est avec un sentiment du devoir accompli que je me présente devant la population pour vous informer que (…) j'ai avisé le président de la République de la dissolution de l'Assemblée nationale", a-t-il déclaré.



"J'appelle toute la population à faire en sorte que cet exercice démocratique se passe dans les meilleures conditions, dans l'ordre et la discipline, qui ont toujours fait la fierté de notre pays", a ajouté M. Jugnauth.

Selon le gouvernement mauricien, 70 députés doivent être élus pour un mandat de cinq ans par 941 719 électeurs inscrits.



L'île Maurice, une démocratie stable de l'océan Indien, compte environ 1,3 million d'habitants.



Son économie est basée sur le tourisme, les services financiers et les exportations de sucre et de textiles.



L'île Maurice a un président, mais ses fonctions sont largement symboliques.