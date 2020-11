Le parti Rewmi ne sera pas dans le nouveau gouvernement (Yankhoba Seydi)

Contrairement aux rumeurs, le parti Rewmi (opposition) ne sera pas dans le nouveau gouvernement de Macky Sall attendu ce dimanche à 16h00. C'est la déclaration de Yankhoba Seydi, secrétaire national aux relations extérieures, par ailleurs directeur de l'école du parti sur la Rfm.



«Pour ce concerne le parti Rewmi dont je suis membre de la direction, je n'ai pas eu vent venant du patron du parti (Idrissa Seck) d'un échange qui a pour ordre du jour la probable entrée de Rewmi dans le gouvernement. C'est pourquoi, ce n'est que des spéculations pour moi», a dit M. Seydi.



A son avis, le Rewmi n'est pas concerné en tant qu'appareil politique. Il a rappelé que lorsque Idrissa Seck devrait aller répondre à Wade en 2007 , il les avait convoqués pour les informer et consulter. Et chacun lui avait dit ce qu'il pensait.



Par rapport à une probable entrée dans le gouvernement, Seydi estime que cela vaut beaucoup plus. C'est pourquoi il a soutenu que « s'il y a des gens de Rewmi dans le nouveau gouvernement, ils n'ont pas été mandatés par le parti, ils l'ont été parce-qu'ils l'ont voulu ».