Le parti de Moustapha Niasse salue la démission de Aliou Sall

L'Alliance des forces du progrès (Afp), parti du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a salué la démission de la direction générale de la Caisse de dépôts et de consignations de Aliou Sall, frère du chef de l'Etat, accusé de corruption par la BBC.



Réunis hier, les progressistes se sont focalisés sur la polémique autour du pétrole et du gaz qui s'est installé dans le pays, à la suite de la diffusion d'un document audiovisuel par la BBC. Ils ont déploré le fait que la chaine britannique ait relayé uniquement le discours d'une certaine opposition, en se faisant écho d'allégations qui mettent en cause Aliou Sall.



Les responsables de l'Afp ont profité de cette occasion pour saluer la décision de Aliou Sall d'avoir démissionner de son poste de directeur général de la Caisse de dépôts et de consignations (Cdc). Selon eux, cette décision traduit sa volonté ferme de contribuer à la manifestation de la vérité.