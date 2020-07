Le père de la dame humiliée dans la vidéo a présenté des excuses aux propriétaires de la boutique

L’enquête sur l’affaire de la dame humiliée, tripotée et accusée de vol dans une vidéo publiée dans les réseaux sociaux et qui a réveillé l’ire des Sénégalais, livre ses premiers secrets. Arrêtés lundi dans l’après-midi, par la police de Dieupeul, les deux mis en cause ont été auditionnés.



Selon la sœur de la victime qui s’est confiée au journal L’Observateur, « les bourreaux » de la jeune dame âgée de 29 ans, auraient confié aux enquêteurs que la victime a saccagé leur boutique avant de blessé l’un d’entre eux à la main.



Elle raconte : « Mon père s’est déplacé, malgré son âge, pour aller les voir. Arrivé, il a demandé à voir les vidéos surveillance pour comprendre. Et mon père a fini par demander pardon à ces derniers, parce qu’il a compris le comportement de sa fille qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Pourtant, ils ont confié à mon père qu’elle a perdu la tête et leur a dit qu’elle allait essayer par force les habits. En aucun moment, ils n’ont parlé de vol ».



A l’en croire, la scène s’est déroulée le jeudi 16 juillet 2020 au quartier Sacré-Cœur. Ce n’est que trois jours après que la vidéo s’est retrouvée sur internet.



Dans cette affaire, un troisième mis en cause est activement recherché. Il aurait été localisé dans un coin de la capitale sénégalaise. Les deux personnes déjà interpellées ont été placées en garde à vue pour « outrage public à la pudeur ».