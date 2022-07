Le pétrole au cœur de la visite du prince héritier saoudien en France

C'est aujourd'hui le principal atout de Mohammed ben Salman pour se réimposer sur la scène internationale : l'Arabie saoudite est l'un des principaux producteurs de pétrole et ses réserves sont colossales.



La guerre en Ukraine a entraîné une flambée des prix de l'or noir, alimentant une forte inflation : aux yeux des Occidentaux, Riyad est l'un des rares acteurs sur le marché à pouvoir augmenter sa production afin de stabiliser les prix. Mohamed ben Salman est donc redevenu un interlocuteur acceptable, voire incontournable pour les dirigeants occidentaux.



C'est déjà avec cette requête que Joe Biden s'était rendu à Djeddah, il y a deux semaines, renonçant à la position ferme face à Mohammed ben Salman qu'il avait adoptée durant sa campagne. Une demande similaire pourrait être reprise par Emmanuel Macron alors que le taux d'inflation en France était en juin de 5,8% sur un an.



Au mois de mai, l'Arabie saoudite avait annoncé un plan pour accroître sa production de pétrole de plus de 7%, mais à une échéance lointaine, en 2026, car ce projet nécessite des investissements structurels. Et jusqu'à présent, le royaume s'est refusé à tout ajustement conjoncturel. Contrairement à ses alliés occidentaux, Riyad ménage ses relations avec Moscou et invoque ses engagements à l'égard des autres pays de l'Opep+, un groupe auquel la Russie appartient.



L'après Khashoggi pour MBS ?

La visite à Paris a aussi une dimension très symbolique pour Mohammed ben Salman. Moins de 4 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi, il foulera le tapis rouge dans la cour de l'Élysée. Il n'aura certes pas droit aux mêmes honneurs que le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, la semaine dernière qui était en visite d'État. Mais sa venue sur le territoire européen marque qu'il a regagné sa capacité à voyager où il veut.



Mais cette visite en France réveille aussi l'affaire Khashoggi. Deux ONG étrangères, dont DAWN, qui avait été fondée par le journaliste saoudien juste avant son assassinat, ont saisi la justice française. Celle-ci a une compétence universelle : elle peut donc enquêter et juger des faits commis à l'étranger tant que le suspect se trouve sur le sol français. La justice turque a décidé en avril de renvoyer le dossier à la justice saoudienne. Mais avec cette visite en France, les deux ONG espèrent obtenir l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre de Mohammed ben Salman.



« Non seulement la France s’abaisse, mais elle se compromet, c’est-à-dire que là, nous avons une personne qui incarne l’Arabie saoudite, et l’Arabie saoudite c’est un des États qui est le plus virulent contre l’homosexualité puisqu’il punit l’homosexualité de mort. C’est un des pays qui est le pire avec les femmes puisqu’elles ont un statut de mineures, c’est le pays aussi où on commandite des attaques et des assassinats de journalistes, c’est le cas de Jamal Kashoggi. On ferme les yeux sur tout ce que l’on défend en France juste pour avoir du pétrole. Et en fait, c’est extrêmement grave et c’est pour ça qu’il nous faut aller vers une transition énergétique, c’est pour ça qu’il nous faut des énergies renouvelables, c’est pour ça qu’il nous faut de la sobriété énergétique, parce qu’on ne peut pas travailler avec ces gens-là, on ne peut pas travailler avec ces pays-là, on ne peut pas se mettre dans la main de ces pays-là. »