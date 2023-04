Le piratage audiovisuel entraîne chaque année des pertes estimées à 120 milliards FCFA

L’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), organisation professionnelle incontournable en Afrique, devient membre de l’Association Convergence, engagée en faveur de la protection et de la valorisation des contenus audiovisuels sur le continent africain. À travers cette adhésion, l’UAR affirme ainsi son soutien à la création audiovisuelle, notamment à travers la lutte contre le piratage qui entraîne chaque année des pertes significatives estimées à 120 milliards de francs CFA.



À travers la signature d’un accord, le 3 avril 2023, l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) a officialisé son adhésion à l’Association Convergence. Organisation professionnelle de premier plan en Afrique qui rassemble 80 acteurs de l’audiovisuel sur le continent, l’UAR est également la seule organisation africaine membre de la World Broadcasting Union (WBU), fédération internationale de ce secteur.



Compte tenu de l’engagement de l’Union Africaine de Radiodiffusion dans le développement des médias africains et de leur rayonnement, l’Association Convergence a aussi admis cette organisation en tant que neuvième membre de son Conseil d’administration. L’UAR a en effet sollicité l’appui de l’Association Convergence dans le but de sensibiliser et de mobiliser les chaînes publiques africaines contre le piratage, lequel entraîne chaque année des pertes significatives estimées à 120 milliards de francs CFA (183 millions d’euros) pour le secteur audiovisuel.



« En rejoignant l’Association Convergence, nous souhaitons envoyer un signal fort en faveur de la production audiovisuelle et de son développement pérenne sur le continent africain. Nous partageons une ambition commune, celle de faire rayonner les médias et les contenus innovants. Et pour cela, il est nécessaire de travailler ensemble autour de solutions et d’actions destinées à valoriser le potentiel de l’audiovisuel en Afrique » déclare Grégoire Ndjaka, directeur général de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR).



« Il est crucial que les professionnels du secteur de l’audiovisuel et leur travail puissent être reconnus, telle est la raison d’être de l’Association Convergence et le sens de cette nouvelle adhésion de l’Union Africaine de Radiodiffusion » rappelle Béatrice Damiba, présidente de l’Association Convergence. « Nous agissons au quotidien pour la protection et de la valorisation des contenus audiovisuels en Afrique. En accueillant le réseau UAR, nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pourrons porter cet engagement et soutenir les acteurs de l’audiovisuel africain. »



L’Union Africaine de Radiodiffusion contribuera de manière effective à l’ensemble des activités de l’Association Convergence, notamment en jouant un rôle actif d’information, de sensibilisation et de formation auprès de ses membres à travers le continent et des membres des associations partenaires dans le monde entier.



C'est le plus grand organisme professionnel des médias en Afrique qui rassemble les organismes de radio et de télévision nationaux et privés des États Africains. L’UAR est chargé de développer tous les segments de l’industrie de la télévision et de la radiodiffusion en Afrique.



CONVERGENCE est une association panafricaine qui œuvre pour la protection et la valorisation de la création artistique en Afrique. Créée en 2015, elle est présidée par Béatrice Damiba, journaliste et ex-ministre Burkinabé. CONVERGENCE rassemble des professionnels de l’audiovisuel nationaux et internationaux et se positionne comme interlocuteur privilégié face aux institutionnels et aux différentes associations de consommateurs. Elle agit grâce à de multiples actions, (prises de paroles, études, campagnes de sensibilisation, actions auprès des pouvoirs publics) et se donne pour objectifs de promouvoir les industries culturelles de l’audiovisuel en Afrique (cinéma, musique, télévision). Ce, afin qu’elles contribuent davantage au développement socio-économique du continent et qu’elles permettent aux acteurs du secteur de mieux en vivre. Par la lutte contre le piratage audiovisuel, véritable frein à la prospérité du secteur.