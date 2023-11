Le plan B fou du Real Madrid en cas d’échec avec Kylian Mbappé, le prix dingue déjà atteint par Warren Zaïre-Emery

Le Real Madrid a déjà trouvé une solution de secours s’il n’arrive pas à recruter Kylian Mbappé, le prix de Warren Zaïre-Emery s’envole, l’Atlético de Madrid a pris une grande décision pour son futur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Le remplaçant de Mbappé au Real

Il faudra faire une offre inimaginable pour pouvoir déloger le milieu français du PSG. C’est un peu ce qui est attendu par le Real Madrid en cas de départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale française a toujours pour ambition de prolonger le numéro 7 avant juin prochain pour l’empêcher de rejoindre le Real. Si ce scénario se réalise, le Casa Blanca ne le recrutera pas et privilégiera un plan B comme nous le rapporte ESPN.



Jamal Musiala aurait tapé dans l’œil de Florentino Pérez. Le président madrilène sait que c’est un grand ami de Jude Bellingham et il souhaite mettre sa star du moment au cœur du projet du Real pour le futur, surtout si Mbappé ne vient pas. Ça ne va pas être simple sur ce dossier aussi, Pep Guardiola veut l’attirer à Manchester City et le Bayern va lui proposer une prolongation de contrat tout en triplant son salaire.



Le PSG peut se frotter les mains pour son crack Warren Zaïre-Emery

Une nouvelle fois décisif lors de la large victoire (3-0) du Paris Saint-Germain face au Montpellier HSC, Warren Zaïre-Emery poursuit son rêve éveillé en ce début de saison. Une excellente nouvelle pour le milieu de terrain parisien à quelques jours de la liste des Bleus de Didier Deschamps. Le crack de 17 ans pourrait d’ailleurs être la grosse surprise du rassemblement du mois de novembre.



Du côté de L’Equipe, le jeune français est mis en avant. Nos confrères estiment que le jeune parisien a tout d’un joueur à forte valeur marchande. Après analyse, il est clair qu’il faudra faire une offre inimaginable pour pouvoir déloger le milieu français du PSG.



Même si c’est le cas, difficile de voir le club parisien se séparer de sa pépite. Pour rappel, WZE est sous contrat jusqu’en 2025. L’objectif est de le prolonger le plus rapidement possible.



Simeone ne partira jamais

Sur sa Une ce lundi, Marca ne traite pas que du match nul du Real, on peut voir dans un encadré plus haut que c’est bouclé, Diego Simeone va de nouveau prolonger avec l’Atlético de Madrid.



D’après le quotidien, le manager argentin a choisi de rester avec les Colchoneros trois saisons de plus, soit jusqu’en 2027. L’Atletico devrait officialiser la nouvelle dans les prochains jours. C’est le sixième renouvellement du contrat de Simeone depuis son arrivée à l’Atletico en 2011.



Par contre, cette fois, l’entraîneur a accepté de réduire considérablement son salaire pour s’adapter à la situation financière du club.