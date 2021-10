Le plan de Ronald Koeman pour relever le FC Barcelone, l'Europe sous le choc du montant de la clause libératoire de Pedri

Le plan de Koeman pour relever le Barça



En crise économique, mais aussi sportive, le FC Barcelone cherche par tous les moyens à se relever et à retrouver une place plus conforme à son statut, notamment en Liga. Pour le moment, l'entraîneur du club est toujours Ronald Koeman et selon le quotidien Sport du jour, le Néerlandais aurait «un plan» pour les prochaines semaines afin d'améliorer les résultats du club. Dans un premier temps, il aurait demandé une implication maximale à son groupe pour les trois prochaines rencontres du Barça contre Valence, le Dynamo Kiev en Ligue des champions et le Real Madrid. Pour Koeman, c'est maintenant que se joue la saison du club catalan. Il réfléchit également à des changements dans le système de jeu avec les retours notamment d'Ansu Fati et Sergio Agüero. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas croit fort en ces deux joueurs qu'il pense capables d'améliorer les résultats du club. Réponse à partir de ce week-end.





L'Europe sous le choc du montant de la clause de Pedri



C'est officiel depuis hier : Pedri, le jeune prodige espagnol du FC Barcelone a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blaugranas. Mais ce qui a interpellé le monde du foot dans ce nouveau bail, c'est le moment de sa clause libératoire. Celle-ci est désormais d'un milliard d'euros ! Ce qui choque beaucoup, notamment en Italie où Tuttosport et la Gazzetta dello Sport ont intégré un encart sur cette information à leur une. Même chose pour le Corriere dello Sport, qui ajoute que «le Barça exagère» avec ce genre de montant. Le traumatisme Neymar semble encore bien présent en Catalogne.



Les déclarations de Sterling mettent le feu à l'Angleterre



Raheem Sterling va-t-il quitter Manchester City cet hiver ou l'été prochain ? En tout cas, à la vue de ses déclarations, la porte semble grande ouverte pour l'international anglais. Lors d'un entretien au Financial Times Live, l'attaquant des Citizens a déclaré : «en tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi. S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière.» Des propos qui s'affichent en une du Times, du Daily Star ou encore du Daily Mirror ce vendredi. Sterling a embrasé son pays et on se prépare désormais à un sacré feuilleton sur son avenir.