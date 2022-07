Le plan fou de Manchester United pour se débarrasser de Cristiano Ronaldo, Antonio Conte dézingue le Bayern pour Kane

Ronaldo pour une année

Ce dimanche, on apprend dans les pages sport du Sunday Mirror que les Red Devils ont trouvé une solution «acceptable» pour laisser partir Cristiano Ronaldo. Les dirigeants mancuniens sont toujours catégoriques : il n’est pas à vendre. Mais par contre un prêt, c’est envisageable. D’après le Daily Star On Sunday, Manchester United veut que la superstar déclenche sa clause d'option d'un an de prolongation afin qu'il puisse retourner à Old Trafford l'été prochain. Il sera prêté donc cette année dans un club qui joue la prestigieuse compétition européenne, et l’année prochaine, il remet le maillot rouge, car Manchester est sûr de se qualifier pour la prochaine édition. «Ron s’en va, mais pas pour de bon» comme le résume le Sunday Express. Enfin, une autre solution est envisagée par les journalistes du Times. D’après le quotidien, l'Atlético de Madrid veut sacrifier Antoine Griezmann pour s'offrir Cristiano Ronaldo. Les Colchoneros veulent vendre le français pour libérer de la masse salariale, et enfin signer Ronaldo.

Un Bayern irrespectueux

Ce matin, les dernières déclarations d’Antonio Conte ont fait couler beaucoup d’encre. Hier en conférence de presse, l'entraîneur de Tottenham s'en est pris à l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann. En fait, le manager allemand a fait du pied à Harry Kane en assurant qu’il «pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga» et que c’est «un joueur brillant». Conte est donc «furieux de voir Kane courtisé» comme le titre The Sun ce dimanche. Ces derniers jours, les médias allemands ont révélé que le Bayern serait tenté de mettre la main sur Kane pour remplacer l'attaquant Robert Lewandowski. Et comme le rapporte The Daily Telegraph, cette situation fait enrager Conte, qui trouve «irrespectueux» que Nagelsmann passe par les médias avant de parler aux clubs concernés pour recruter des joueurs. Tottenham ne laissera pas filer la star anglaise, ou alors il faudra faire un chèque monstrueux pour les convaincre, les Bavarois sont prévenus.

Koundé s'approche du Barça

Jules Koundé est tout proche de signer avec le FC Barcelone. Tous les journaux catalans poussent pour qu’il arrive rapidement au Barça. «Tous ensemble pour Koundé» titre Sport ce matin comme cri de ralliement. C’est la guerre entre Chelsea et Barcelone pour le défenseur français de Séville. Les Culés ont fait une dernière offre aux Andalous, et ça se rapproche des exigences du club espagnol. Alors le seul qui va trancher pour son futur, c’est Koundé. Et là, avantage pour le Barça, qui est très optimiste comme l’explique Mundo Deportivo. D’ailleurs en conférence de presse ce matin Xavi n’a pas caché son envie d’encore «recruter à tous les postes» pour continuer à gagner.

