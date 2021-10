Le préfet de Dakar autorise la marche de la société civile

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine a autorisé la marche prévue ce vendredi après-midi les organisations de la société civile dont le mouvement Noo Lank, a-t-on appris.



La plateforme Frapp France dégage, Y’en a marre et autres mouvements et partis politiques ont décidé de faire front commun. Ils marcheront de la Place de la Nation au Rond-point de la Rts pour dénoncer la « justice sélective, l’injustice au Sénégal, le discrédit de nos institutions, le manque de diligence à l'endroit des plaintes des activistes, la violation des droits et libertés suite aux multiples interdictions de manifestation... ».