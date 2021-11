Le préfet publie la liste des candidatures recevables à l’élection du maire de la ville de Dakar (Document)

Le Préfet du département de Dakar a signé ce vendredi un arrêté portant publication des déclarations de candidatures à l’élection des conseillers municipaux de la ville de Dakar du 23 janvier 2022.



Le document déclare recevable les dossiers de candidatures de six partis et coalitions de partis dont Benno Bokk Yakaar (BBY), la coalition au pouvoir qui a comme tête de liste Abdoulaye Diouf Sarr; Yewwi Askan Wi dont le candidat investi est Barthélémy Dias, Wallu Sénégal qui a investi Doudou Wade entre autres.



La maire sortante Soham Wardini a également vu son dossier de candidature validé via le Parti Union Citoyenne Bunt Bi. Même chose pour le Directeur de cabinet du president de la République Mame Mbaye Niang, qui va aller sous la bannière de la coalition Sénégal 2035.