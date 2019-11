Le président Macky Sall au Maroc pour recevoir le prix des Medays

Le président de la République Macky Sall quitte ce mardi 12 novembre 2019 Dakar pour le Maroc. A la tête d’une forte délégation, le chef de l'Etat va recevoir mercredi 13 novembre 2019 le prix des Medays, décerné par l’institut marocain Amadeus à Tanger, informe le communiqué.



L’ événement organisé par l’Institut Amadeus a pour thème : “Crise globale de confiance : faire face aux incertitudes et à la subversion”.



Ce "Think Thank" estime que dans un environnement sous –régional plombé par de nombreuses incertitudes et des mouvements subversifs, le Sénégal, malgré les nombreuses formes de contestations internes se présente toujours en rempart de stabilité et de sécurité.



Regroupant plus de 150 intervenants de renommée mondiale, parmi lesquels plusieurs chefs d’Etat, chefs de gouvernement, Prix Nobel, ministres et experts internationaux, le Forum international Medays se tient du 13 au 16 novembre à Tanger.