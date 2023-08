Le président béninois Patrice Talon en visite économique en Chine

Patrice Talon est fasciné par la Chine, « ce pays m’inspire » disait-il le 5 mars dernier sur une chaine télévision française.



La Chine le lui rend, et fait de ce voyage officiel une visite d’État, sa première à l’étranger depuis qu’il est arrivé au pouvoir en 2016, il s’agit du degré le plus élevé des visites dans le protocole chinois. Dès demain, il rencontre son homologue chinois Xi Jinping pour un tête-à-tête de 3 heures.



Au programme également, des séances de travail avec le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale populaire.



Quinze accords seront signés, essentiellement pour favoriser le co-investissement, l’implantation d’entreprises industrielles chinoises au Bénin.



Des entreprises du textile, des transports en commun, de l'industrie automobile électrique et des appareils électro-ménagers.



Patrice Talon a installé, à la périphérie de Cotonou, une zone économique de 18 km² pour faire sa révolution industrielle.