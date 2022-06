Le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse fait ses adieux

Après dix années passées à la tête de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a fait ses adieux ce jeudi, à l’occasion de cette séance de clôture de la session ordinaire 2021-2022.



"Nous devons donc tenir compte des contraintes historiques, et développer nos nécessaires convergences, vitales pour la paix, la stabilité, la sécurité et le développement. La prochaine entrée du Sénégal dans l'ère de l'économie pétrolière et gazière, implique de nouvelles responsabilités et un nouveau regard sur le monde, sur nous-mêmes, nos obligations et nos devoirs", a exhorté le président de l'Assemblée nationale.



"Ensemble, toutes tendances confondues, nous devons être animés de cette conscience historique, qui nous place sur les hauteurs, pour scruter les horizons verts, chargés d'espoir, à l'abri des turbulences dévastatrices", a-t-il ajouté.



En ce qui me concerne, dit-il, quels que soient les enjeux, et les circonstances, " je me suis toujours employé à garder à l'esprit les priorités liées à l'intérêt général, pour que les populations, notamment les jeunes, puissent continuer à vivre, aujourd'hui et demain, dans un pays et une sous-région stables, hors de portée des aventures déstabilisatrices".



"Mon ambition, partagée par de nombreux sénégalais, est pour l'Afrique, continent d'histoires et de cultures, cette Afrique que l'on ne regarde pas avec l'attention qu'il faut, celle qui peut être fière d'elle-même et qui doit avoir confiance en son avenir dans le concert des Nations", a indiqué l'ancien Premier ministre.



Un livre sur la vision de l'Afrique

Moustapha Niasse écrit un livre sur la vision de l'Afrique. "J'ai commencé la rédaction d'un livre que je consacre à cette vision de l'Afrique, la vraie Afrique, celle qui a commencé de se construire avec des leaders conscients des attentes qui s'élèvent vers eux et qui ne ménagent aucun effort pour affirmer, confirmer et consolider la place de notre continent et de ses cultures, dans le monde".



Le président de l'Assemblée nationale remercie ses collègues de la 13e législature. "Mes chers collègues, je ne saurais terminer cette allocution sans vous adresser mes vifs remerciements, à chacune et à chacun d'entre vous, très honorables députés, pour la considération, le respect et même l'affection que vous m'avez toujours témoignée, en franchissant les barrières politiques, en oubliant les contingences cahoteuses et en validant l'essence de nos missions, dans une osmose de pensées et d'actions concertées, au profit de l'essentiel".



Le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp), adresse un message à la classe politique. « Nous devons être animés de cette conscience historique. L’opposant n’est pas un ennemi, c’est un adversaire. Ce sont nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Nous devons nous respecter mutuellement », a-t-il soutenu.