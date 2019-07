Le président indien quitte le Bénin après une visite de deux jours

En matière commerciale, l’Inde supplante au Bénin, sa grande rivale, la Chine et les accords signés semblent vouloir faire progresser la courbe. De nouveaux produits sont homologués et ils bénéficieront toujours d’un droit de douane faible.



Depuis lundi, le Bénin est éligible pour les visas en ligne. Une formalité plus simple pour les hommes d’affaires béninois obligés par le passé de se rendre à Abuja.



Patrice Talon a obtenu aussi de l’argent frais, 100 millions de dollars pour ses projets prioritaires. Une annonce très bien accueillie par le chef de l’État béninois. « Je voudrais vous rassurer que ces 100 millions de dollars nous serviront utilement dans les moindres détails. Merci également pour la possibilité pour nous Béninois désormais d’aller en Inde en prenant leur visa en ligne. C’est formidable, l’Inde est une destination quotidienne pour nos opérateurs économiques. »



Le passage du dirigeant indien à l’hémicycle était attendu, notamment par l’opposition qui finalement restera sur sa faim.



« C’est avec émotion que je prends la parole dans votre temple de la démocratie », a dit le président à la tribune. Il a parlé de Gandhi, de l’esclavage, des dernières élections dans son pays et des relations Afrique-Inde. Pas un mot, en revanche, sur les affaires intérieures du Bénin.