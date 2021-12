Le président sud-africain Cyril Ramaphosa positif au Covid-19

Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et placé en isolement, a annoncé la présidence. «Le président Cyril Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes légers du Covid-19 après avoir été testé positif au virus aujourd'hui», a déclaré la présidence tard dans la soirée dans un communiqué, sans préciser s'il s'agissait du nouveau variant Omicron, détecté le mois dernier en Afrique du Sud.



De nombreuses inconnues planent encore sur la nature de cette nouvelle forme du virus qui présente de nombreuses mutations, mais selon les premières observations des scientifiques, il serait plus contagieux. Les chercheurs planchent encore sur l'efficacité des vaccins.



Schéma vaccinal complet

En isolement au Cap, dans le sud du pays, les responsabilités du chef d'État «ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir», a indiqué la présidence. «Le président a commencé à se sentir mal après avoir quitté plus tôt dans la journée la cérémonie officielle au Cap en hommage» à l'ancien président Frederik de Klerk mort en novembre, précise le communiqué. M. Ramaphosa a participé dans la matinée à l'hommage qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église du Cap.



«La cérémonie d'aujourd'hui s'est déroulée dans le respect des règles sanitaires», a assuré la présidence, ajoutant toutefois que les personnes qui ont été en contact avec le président sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes ou à se faire tester. Le chef d'État de 69 ans, qui est entièrement vacciné, est suivi par les services de santé de l'armée.



Cyril Ramaphosa s'est récemment rendu en visite officielle dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, voyage pendant lequel il a subi des tests réguliers. À son retour en Afrique du Sud le 8 décembre, il avait été testé négatif. «Le président Ramaphosa veut que sa propre infection serve d'avertissement à tous les habitants du pays pour qu'ils se fassent vacciner et restent vigilants», selon le communiqué