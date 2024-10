Le prix Nobel de physique décerné à John Hopfield et Geoffrey Everest Hinton

Le prix Nobel 2024 de physique a été attribué ce mardi à John Hopfield et Geoffrey Everest Hinton. L'Américain et le Britanno-Canadien ont été récompensés par l'Académie royale suédoise des sciences « pour les découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique grâce aux réseaux neuronaux artificiels ».

RFI

