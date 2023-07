Le procureur de la République veut annuler la mise en liberté provisoire de Aliou Sané et l’envoyer en prison, indique Y’En A Marre

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik ce dimanche, le mouvement Y’En A Marre informe que « Le procureur de la République a saisi la Chambre d'accusation du TGI de Dakar pour annuler la décision de mise en liberté provisoire d'Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre et vice coordonnateur du F24. Si la chambre d'accusation suit la requête du parquet lors de l'audience prévue ce mardi 11 juillet 2023 à 11h, un mandat de dépôt sera décerné pour Aliou SANÉ, pour l'envoyer en prison ».



Le mouvement Y’En A Marre a dénoncé dans le même document une « persécution contre son coordonnateur et (promis) de se battre énergiquement contre cette cet acharnement judiciaire dont l’objectif est d'étouffer toutes les voix dissidentes qui se lèvent pour la préservation de la démocratie et l'Etat de droit au Sénégal ».



Le mouvement Y’En A Marre de rappeler que « M. Sané a été remis en liberté provisoire le 2 juin par le juge d'instruction du 2ème cabinet, après 5 jours de détention arbitraire, ponctuée de valses entre commissariats, brigades de gendarmerie et la cave du TGI de Dakar. La décision du juge était basée sur la vidéo de l’arrestation d’Aliou Sané qui lui a été présentée, montrant en toute évidence, la fausseté des charges qui étaient retenues contre lui ».