Le ramadan débute vendredi au Mali et en Cote d'Ivoire, après l'apparition du croissant lunaire

La lune a été aperçu au Mali et ce vendredi 24 avril 2020 marque le début du mois de Ramadan.

Ramadan mubarak à tous et à toutes.

— KONATE Malick (@konate90) April 23, 2020



Le ramadan va débuter demain vendredi au Mali et en Cote d’Ivoire, après l’apparition du croissant lunaire dans certaines localités, a-t-on appris jeudi soir. A Abidjan, l'information a été rendue publique par les organisations islamiques réunies à la Grande mosquée de la Rivéra.«Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des Affaires islamiques en Côte d'Ivoire (COSIM) et MNCI, CODIS informent la communauté national que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2020 a été observé ce jeudi dans la ville de Bondoukou. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, le vendredi 24 avril, » précise un communiqué en notre possessionAu Mali, des journalistes comme Malick Konaté ont parlé de l’apparition du croissant lunaire et le début du ramadan demain vendredi.Dans un communiqué, le président malien Ibrahim Boubacar Keita, a souhaité bon début de ramadan à ses compatriotes par ces mots. « La pandémie du COVID-19 continue ses ravages. La communauté musulmane s'est vu imposer des scènes auparavant tout simplement inimaginables : la Kaaba et la mosquée de Médine vides, l'Oumrah et le Hadj hypothéqués pour cette année. Ce temps est d'une exceptionnelle gravité ».« Avec l'aide d’Allah (SWAT), nous pouvons cependant en relever les défis. Nous le ferons par notre foi et par nos prières. Nous le ferons par notre sens aigu de nos responsabilités. Car l'islam est aussi devoirs et responsabilités ; responsabilités individuelles vis à vis de nos familles et de nos communautés », ajoute IBK.Pour qui, malgré les épreuves du jour, « nous nous devons d’avoir à l'esprit ces valeurs qui ont toujours caractérisé notre espace, terre d'islam reconnu et salué de par le monde depuis le 11e siècle. Ce mois sacré est un mois d'amour, de tolérance et de pardon. Renforçons donc notre capacité à aimer, notre aptitude à tolérer et notre inclination à pardonner, à nous pardonner les uns les autres ».« A toutes, à tous, je souhaite un excellent mois de Ramadan. A nos malades, je souhaite prompt rétablissement. Pour nos morts, j'implore la bienveillance divine », conclut le chef de l’Etat.