Le rappeur Kendrick Lamar invite 1000 enfants défavorisés à regarder "Black Panther" au cinéma

C'est un beau cadeau qu'ont reçu ces quelque mille enfants des logements sociaux de quartier défavorisés de Los Angeles. Kendrick Lamar a privatisé trois cinémas pour leur offrir une projection gratuite du film Black Panther. Samedi, les enfants des Nickerson Gardens, Jordan Down et Imperal Courts ont pu assister à l'une des cinq projections organisées par le rappeur et son label Top Dawg Entertainment, comme le rapporte The Fader.



Ces quartiers défavorisés et minés par la criminalité, bordent le district de Compton où Lamar a grandi. Un beau geste, qui n'est sans doute pas étranger au fait que le rappeur a réalisé la bande originale du 18e long-métrage de l'univers Marvel (aux côtés d'Anthony «Top Dawg» Tiffith, le P.D.-G de TDE). Néanmoins, Lamar n'est pas le seul qui semble impliqué dans la diffusion du long-métrage, dont il a réalisé la bande-son.



L'actrice Octavia Spencer (La Couleur des sentiments, Les Figures de l'ombre ) a annoncé sur son compte Instagram avoir privatisé quatre salles de cinéma dans les quartiers défavorisés des villes de Pearl et Natchez, dans le Mississippi.



Depuis sa sortie en salle mercredi 14 février, Black Panther a pulvérisé les scores du box-office, engrangeant 218,2 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation seulement. Le film a également reçu un bel accueil critique.



S'il n'a pas été récompensé pour sa générosité, le rappeur l'a été pour son talent. Kendrick Lamar a remporté en janvier dernier quatre prix lors de la cérémonie des Grammy Awards , récompenses des meilleurs artistes outre-Atlantique.



Le Figaro