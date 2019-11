Le rappeur marocain Gnawi condamné à un an de prison pour outrage

Le rappeur a bien reconnu à l'audience avoir insulté la police dans une vidéo diffusée en octobre sur Instagram. Mais il explique l'avoir tournée après avoir subi une « humiliation » lors d'un contrôle de police.



« Vive le peuple »



Pour son avocat Me Sadkou, cet épisode n'est qu'un prétexte pour masquer le véritable motif de cette condamnation qui est selon lui, le dernier titre du rappeur intitulé : « Vive le peuple ». Sorti la veille de son arrestation, il y fait le porte-voix du malaise de la jeunesse marocaine et dénonce l'« injustice », l' « accaparement des richesses ». Il s'en prend directement au roi Mohammed VI, une « ligne rouge » au Maroc. Les autorités s'en défendent.



À aucun moment d'ailleurs cette chanson n'a été évoquée au cours du procès. Le procureur a bien brandi un CD du rappeur, mais sorti en 2014 et qui contenait une chanson très critique vis-à-vis de la police. La preuve selon l'accusation que Gnawi n'en était pas à sa première provocation.