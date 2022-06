Le rassemblement de Yewwi Askan Wi de ce mercredi autorisé, selon Ahmet Aidara

Le grand rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi prévu demain 8 juin à la Place de la Nation pour dénoncer une violation du processus de listes pour les prochaines législatives, a été autorisé. Du moins, si l’on en croit au maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, « le rassemblement pacifique est autorisé », a t-il déclaré face à la presse ce mardi, en marge d'une conférence de presse de ladite coalition. Sans donner plus de détails ni montrer un arrêté signé par le préfet de Dakar.



A noter que ce dernier avait interdit la manifestation prévue vendredi dernier à la Place de l’Obélisque, prétextant avoir reçu en premier une demande de rassemblement d'une autre organisation pour le même jour. Déthié Fall et Cie dans un communiqué ont annoncé avoir "pris acte" du la décision préfectorale et ont par la suite reprogrammé un rassemblement pour le mercredi 08 juin.



A ce sujet, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi disent vouloir rassembler plus de « 200 mille personnes dans la capitale pour forcer le régime en place de respecter les règles du processus électoral en vue des des Législatives du 31 juillet 2022 ».