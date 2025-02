Le recyclage des élites : un frein à l’innovation numérique au Sénégal (Par Souleymane Jules SENE)

Au Sénégal, le numérique est souvent présenté comme un levier majeur de développement, un secteur capable de transformer l'économie et d’offrir de nouvelles opportunités aux jeunes. Pourtant, lorsqu’il s’agit de confier la gestion de projets stratégiques, ce sont toujours les mêmes visages qui reviennent, recyclés d’un poste à un autre, sans véritable remise en question. Pendant ce temps, les véritables startups, porteuses d’idées novatrices et de solutions adaptées aux réalités actuelles, sont mises de côté.



On entend souvent dire que "c’est avec les vieilles marmites qu’on fait les bonnes sauces". Certes, l’expérience a son importance, mais dans un secteur en constante évolution comme le numérique, l’innovation et l’agilité sont bien plus précieuses. Confier la promotion du numérique à ceux qui peinent à comprendre ses mutations, c’est ralentir son essor et limiter son impact.

Les jeunes startups sénégalaises ne manquent ni de compétences ni d’ambition. Elles ont prouvé, à travers divers projets et solutions locales, qu’elles peuvent rivaliser avec les meilleures. Elles connaissent les défis du terrain, comprennent les besoins des utilisateurs et savent s’adapter aux évolutions technologiques. Pourtant, elles sont souvent reléguées au second plan au profit de figures déjà bien installées, parfois déconnectées des réalités du secteur.



Si l’on veut une véritable rupture, si l’on souhaite que le numérique soit un moteur de croissance et de transformation, il est temps de faire confiance aux nouvelles générations. Le Sénégal ne peut pas prétendre être une nation digitale en continuant de confier son avenir numérique à ceux qui, depuis dix ans ou plus, occupent les mêmes sphères sans réel impact.

Le succès du numérique repose sur l’audace, l’innovation et l’ouverture à de nouvelles idées. Il est temps d’arrêter le recyclage et de miser sur ceux qui ont la passion et la vision pour faire bouger les lignes.