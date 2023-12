Le rejet par l'ONU du cessez-le-feu à Gaza accorde à Israël un « permis de tuer » selon le chef de la Ligue arabe

L'incapacité du Conseil de sécurité de l'ONU à s'entendre sur un cessez-le-feu permanent à Gaza équivaut à donner à Israël un « permis de tuer », a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.



La résolution du Conseil de sécurité, adoptée vendredi pour renforcer l'aide humanitaire à Gaza, est un pas dans la bonne direction, mais elle n'atteint pas l'objectif visé d'un cessez-le-feu total dans l'enclave assiégée, a-t-il ajouté.



La catastrophe humanitaire à Gaza nécessite une action sérieuse et ferme au-delà des « anesthésiants destinés à absorber la colère de l'opinion publique internationale », a déclaré Aboul Gheit.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé une résolution édulcorée appelant à des mesures urgentes pour « permettre immédiatement un accès humanitaire sûr, sans entrave et élargi et créer les conditions d'une cessation durable des hostilités », après une semaine de report du vote et d'intenses négociations pour éviter un veto des États-Unis.



L'intense campagne aérienne et l'offensive terrestre d'Israël ont laissé la majeure partie de Gaza en ruines et plongé l'une des régions les plus densément peuplées du monde dans une grave crise humanitaire.

Le nombre de morts a atteint 20 000 alors que la guerre entrait dans son troisième mois.