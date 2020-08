Le report des élections locales conduira à celui de la présidentielle de 2024, selon Barthélémy Dias

Le maire de Mermoz Sacré-cœur, Barthélémy Dias estime que le report des élections locales conduira inéluctablement à un report des législatives et par conséquent, les élections présidentielles seront également repoussées de deux ans et demi, dans une déclaration vidéo.



« Il faut qu'ils arrêtent de nous divertir et nous disent quand vont-ils organiser les élections locales, parce que jusque là, ils sont imprécis et insaisissables.



Barthélémy Dias, toutes griffes dehors, interpelle ce cadre de dialogue politique et lui demande également de respecter le calendrier électoral en ce qui concerne les élections législatives.



Revenant sur la question du 3e mandat, Dias estime que "le report des élections locales de deux ans, conduira inéluctablement à un report des législatives. Par conséquent, les élections présidentielles seront également repoussées de deux ans et demi. Ainsi, pour l'homme politique de Mermoz/Sacré-Cœur, "Macky Sall sait qu'il ne peut pas avoir un 3e mandat et donc, il va manigancer pour avoir un demi 3e mandat qui est aussi une forme de coup d'État" regrette le maire.