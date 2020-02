Le responsable de la cellule de perf' l’académie Dakar Sacré-Cœur arrêté pour avoir violé 7 joueurs mineurs

Après le marabout de Ouakam qui abusait de l’immaturité de ses élèves en entretenant des relations sexuelles, un autre cas similaire découvert à l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur. Et il s’agit du responsable de la cellule performance du club sportif, Olivier B. Sylvain.



Selon Libération qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mardi, M. Sylvain est accusé d'abus sexuels sur sept joueurs mineurs de 13 à 15 ans. Mis aux arrêts samedi dernier, ses victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs qui ont neutralisé le mis en cause. O. B. Sylvain aurait satisfait ses fantasmes les plus tordus sur les jeunes victimes, pendant au moins un an, avant d'être démasqué.