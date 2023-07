Le retour de Benjamin Mendy choque la presse européenne, l’Atlético de Madrid pose ses conditions pour libérer João Félix

Le come-back de Benjamin Mendy à Lorient fait grand bruit, l’Atlético de Madrid fixe ses conditions pour João Félix, coup d’envoi pour la Coupe du monde féminine : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Le retour surprise de Benjamin Mendy

Le retour aux affaires de Benjamin Mendy fait les gros titres de la presse ce jeudi. Quelques jours après avoir été reconnu non-coupable de viol et tentative de viol, l’ancien défenseur de Manchester City a signé au FC Lorient pour deux saisons. «Un drôle de Merlu», estime le journal L’Equipe dans son encart. Plus surprenant que le timing de cette annonce, c’est certainement le fait que le club breton a négocié son arrivée depuis un mois, soit avant de connaître la décision de la justice, comme le révèle Le Parisien, qui accorde une place à cette news sur sa Une. Selon nos informations, les Lorientais ont devancé du beau monde puisque Burnley, via Vincent Kompany, était intéressé. Même chose pour Nottingham Forest et l’Olympiakos. En Angleterre, cette nouvelle fait aussi grand bruit. Le Manchester Evening News ou encore le Daily Mail évoquent ce transfert surprise dans ses pages intérieures. Clairement, si le FC Lorient a voulu faire le buzz, le coup est réussi. Reste à savoir si ce pari le sera aussi sur le plan sportif.



L’Atlético de Madrid vise deux indésirables du Barça

Si le FC Barcelone est confronté à des problèmes financiers, les rumeurs de transfert continuent d’affluer ! Et le dernier dossier en date n’est autre que celui de João Félix qui a déclaré sa flamme aux Blaugranas. Le journal Sport parle du «gâchis João Felix» et fait le point sur ce dossier. Le Portugais ne jure que par le Barça et a mandaté son agent Jorge Mendes pour forcer pour un accord. Xavi serait ok, mais le club barcelonais n’envisage son arrivée que si son coût est faible. L’opération est en cours et serait même en bonne voie. Un prêt avec option d’achat est à l’étude. À l’Atlético de Madrid, on souhaite se débarrasser du joueur le plus rapidement possible. Dans ses pages intérieures, le quotidien Sport nous explique que l’Atlético de Madrid pourrait tenter de récupérer un ou deux joueurs dans l’opération. Deux indésirables du Barça sont appréciés par l’Atléti. Il s’agit de Ferran Torres et de Franck Kessié. Concernant l’Espagnol, il veut rester en Catalogne, même si une offre de l’Atlético pourrait l’attirer. L’Ivoirien est courtisé par la Juventus. Une réunion est d’ailleurs prévue cette semaine avec les Italiens. Le Barça demande 15M€ pour libérer son joueur.



Un Mondial féminin historique débute

Ce jeudi 20 juillet marque le début de la Coupe du monde féminine ! La compétition se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu’au 20 août 2023. Pour le journal Libération, «la Coupe est à moitié pleine». Malgré un appétit croissant du public, la faible exposition du tournoi illustre le manque de considération du sport au féminin, écrit le quotidien. En Espagne, cet évènement est particulièrement attendu ! La star espagnole Alba Redondo est en couverture du journal Marca ce jeudi, en tenue de paintball. «Le football féminin démarre aujourd’hui», lance le quotidien espagnol. Pour le journal AS, l’ambition est clairement annoncée, il faut la gagner ! Pour le Mundo Deportivo, c’est «la plus grande grande Coupe du monde» ! L’Espagne fera son entrée en lice demain contre le Costa Rica. Pour rappel, les tenantes du titre sont les États-Unis, vainqueur des Pays-Bas lors de la dernière édition. Cette neuvième édition est historique puisqu’elle comptera 32 pays pour la première fois !