Le retour fracassant de ter Stegen fait grand bruit, Manchester United se fait détruire en Angleterre

La défense de MU a été «inoubliable» En Angleterre, les Red Devils ont perdu (2-1) contre l'Istanbul Basaksehir. Ce jeudi, les Mancuniens prennent cher dans la presse anglaise, car leur prestation n'a pas laissé une une très belle image, surtout en défense. C'est par exemple à cause d'un oubli de marquage que Demba Ba a ouvert le score. Pour The Guardian, « United a bidé autant que Basaksehir a brillé » hier. La défaite de MU fait aussi les gros titres de The Intedependent qui parle de la « terrible chute de United ». The Times de son côté préfère insister sur les erreurs défensives des Mancuniens. Pour le journal anglais, « la défense de United a été inoubliable », mais pas dans le bon sens du terme, malheureusement pour les Red Devils. Le match fait aussi la Une en Turquie, comme avec FotoMaç qui a vu un « Basaksehir épique », tout simplement. « Saint ter Stegen » En Espagne aussi les résultats de la Ligue des Champions font les gros titres, et le Barça a gagné lui, non sans difficulté, contre le Dynamo Kiev (2-1). Ils sont « leaders » de leur groupe comme le rappelle Sport ce jeudi, mais aussi le club qui a pour l'instant fait un sans faute depuis le début de la compétition. Lionel Messi et Gerard Piqué y sont allés de leur but, mais c'est bien Marc-André ter Stegen qui est l'homme du match, pour le journal. Il a été « impérial », et « il a sauvé les blaugrana sur plus d'une occasion ». Lui qui faisait son retour dans l'effectif du Barça, un retour plus que payant donc. Le portier du club catalan fait même la Une de Mundo Deportivo qui va jusqu'à le sanctifier après sa prestation de haut vol. « Saint ter Stegen », écrit le journal, qui parle d'un retour providentiel de la part du gardien du Barça. « Quelle Joya ce Morata » Du côté de l'Italie, la Juve s'est largement imposée (4-1) contre Ferencvaros ! Cristiano Ronaldo était de retour dans le groupe de la Vieille Dame, mais ce sont bien Alvaro Morata, et Paulo Dybala qui ont porté la Juventus. Le premier a ouvert le score, puis inscrit un doublé, tandis que l'Argentin a marqué le but du 3-0. D'ailleurs pour La Gazzetta dello Sport, ils sont tous deux hommes du match. « Quelle Joya ce Morata », s'amuse le journal au papier rose. Alvaro a lancé la Juve, puis Dybala a bouclé l'affaire. Cette belle victoire turinoise fait également la Une de Tuttosport, « souris Juve », s'enflamme le quotidien transalpin. Et puis comme le rapporte le Corriere dello Sport, si les Bianconeri ont facilement pris le dessus sur leur adversaire, la Lazio elle, n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face au Zenith.