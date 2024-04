Le rêve fou du PSG, Phil Foden met l’Angleterre à ses pieds

Le PSG veut vivre une fin de saison de rêve, Phil Foden impressionne toute l’Angleterre et l’AC Milan a trouvé le successeur d’Olivier Giroud, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le PSG veut faire le triplé

En France avait lieu la dernière demi-finale de la Coupe de France, hier soir, entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais ! Et c’est le club de la capitale qui s’est qualifié en finale grâce à une victoire (1-0). Les Parisiens peuvent remercier leur attaquant star, Kylian Mbappé, auteur de l’unique but de la rencontre.



Pour le journal L’Équipe, le Français est «costaud jusqu’au bout. Kylian Mbappé qui a disputé l’intégralité de la rencontre a inscrit hier son 39e but de la saison et celui de la qualification en 39 matches sous le maillot parisien. Le 25 mai en finale, le PSG affrontera Lyon pour espérer décrocher un quinzième trophée. Le rêve de triplé des Parisiens se poursuit.»



Et oui, car cela faisait quelques années que les pensionnaires du Parc des Princes ne s’étaient pas retrouvés dans cette position à ce moment de la saison. Avec 12 points d’avance en Championnat, une qualification en finale de la Coupe de France et encore engagée en Ligue des Champions, l’équipe de Luis Enrique se prend à rêver d’un triplé historique. Verdict, le 1er juin prochain, date de la finale de la Ligue des Champions.



En attendant, les Rouge et Bleu peuvent savourer et comme l’écrit Le Parisien, «la Coupe de France sourit toujours à Paris. Sans trembler, la formation de Luis Enrique s’est imposée face au Stade Rennais pour rejoindre Lyon en finale.» En revanche, Ouest France estime de son côté que «les Rennais étaient impuissants face au PSG»…



Foden, le facteur X de City

En Angleterre, Manchester City met la pression et reste dans le coup pour le titre en Premier League ! Et oui, les Cityzens ont largement dominé Aston Vila (4-1) et veulent croire en leur chance de titre. Pour cela, ils peuvent remercier Phil Foden, auteur d’une prestation majuscule hier soir, avec un triplé inscrit ! Le Manchester Evening News rend hommage à l’international anglais et placarde sur sa couverture que c’est «Phil la force ! Foden claque un triplé, City explose Villa et reste en course pour le titre», juge le quotidien local.



Le Daily Mirror aussi ne mâche pas ses mots et estime que c’est «le vrai joueur de la Ligue. Le héros du coup de chapeau, Foden, s’amuse dans le suspense de Villa, alors que Pep donne congé à Haaland», indique aussi le tabloïd.



Pour le Daily Star, les choix de Pep Guardiola de faire tourner son effectif ne changent rien car «Phil comble les lacunes» et devient «un héros sans Haaland.» Et la prestation de Foden fait aussi peur en Espagne, à quelques jours du choc entre City et le Real Madrid.



Pour AS, «Foden met en garde Madrid» avant le match de mardi prochain ! En tous cas, Foden arrive en pleine forme…



L’AC Milan voit la révélation de la saison lui dire oui

On prend donc la direction de l’Italie et de l’AC Milan qui va se montrer actif cet été. En effet, les Rossoneri voient un joueur courtisé donner son accord pour les rejoindre lors du prochain mercato estival. C’est ce que placarde La Gazzetta dello Sport ce matin : «Zirkzee, dit oui à Milan» ! La révélation de Serie A avec Bologne cette saison veut changer d’air cet été et souhaite aller au Milan.



«Le Néerlandais donne sa priorité aux Milanais. Et les Rossoneri ont préparé l’offre pour convaincre Bologne : 50 M€ et Saelemaekers» dans la balance. Bref, Milan veut faire les choses en grand pour le successeur d’Olivier Giroud sur le front de l’attaque.