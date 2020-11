Le roi Salman appelle les pays du G20 à plus de coopération contre le Covid

La course aux vaccins a dominé les interventions. « Le monde entier regarde ,» a dit le roi Salman. Il faut donc créer les conditions d'un accès abordable et équitable aux vaccins pour tous.



Un souhait partagé par le président chinois Xi Jinping qui a promis de renforcer la coopération de son pays en matière de recherche, de développement, de production et de distribution des vaccins. « Nous allons aider les pays en développement afin que les vaccins deviennent un bien public », a assuré le président chinois.



L'autre point fort de ce sommet, c'est l'aide aux pays pauvres et lourdement endettés. Les pays du G20 ont décidé d'entériner – en le prolongeant de six mois jusqu'à la mi-2021 – le moratoire sur le service de la dette des pays en développement.



Le président de la Banque mondiale, David Malpass, s'est félicité du progrès accompli, tout en exhortant les dirigeants à aller plus loin vers l'allègement de la dette notamment des pays africains. « Le défi de la dette peut nous ramener en arrière avec les défauts de paiements que ces pays ont déjà vécu il y a trente ans », a-t-il martelé.