Le scandale autour du procès de Ryan Giggs enflamme l'Angleterre, les fans de MU chassent une nouvelle recrue

Giggs fait jaser l'Angleterre !



Après Cristiano Ronaldo, c'est une autre légende des Red Devils qui est dans de beaux draps en Angleterre, mais au niveau judiciaire cette fois. Il s'agit de Ryan Giggs, dont le procès pour violence conjugale est ouvert depuis lundi. Et aujourd'hui il fait la Une de plusieurs journaux anglais comme le Daily Mirror et le Manchester Evening News. Car durant le procès, on a appris d'autres faits en plus de son comportement violent puisqu'il aurait également trompé son ex-compagne a de multiples reprises. C'est justement ce qui fait les gros titres des tabloïds, souvent friands de ce genre d'informations. «Il m'a trompé avec 8 femmes alors qu'on était ensemble», affirme ainsi Emma Gerville, ce qui fait la Une de presque tous les journaux anglais.





Marko Arnautovic repoussé par les fans de MU



Toujours en Angleterre, une nouvelle recrue qui n'est pas vraiment souhaitée par les fans des Red Devils fait réagir. Après Adrien Rabiot, fortement moqué, c'est au tour de Marko Arnautovic de payer les pots cassés. C'est ce que rapporte aujourd’hui le Daily Express. Sauf que cette fois, les supporters ont eu raison de l'opération qui ne verra finalement pas le jour... « Marko ne vient pas », titre ainsi le tabloïd. Les dirigeants mancuniens ont donc jeté l'éponge sur ce dossier, après le tollé provoqué. Cela fait aussi les gros titres du Daily Mirror aujourd'hui qui explique que cela ajoute encore un peu plus de frustration pour Erik Ten Hag. Même son de cloche en couverture du Daily Star. « ArNOtovic », s'amuse le quotidien qui nous donne la nouvelle cible des Red Devils : Cody Gakpo du PSV Eindhoven.



Depay et Kostić font rêver Turin !



En Italie, La Gazzetta dello Sport fait sa Une sur les deux recrues à venir de la Juventus. À savoir Filip Kostić et Memphis Depay. C'est bouclé pour le premier tandis que le second n'est plus qu'à un pas de Turin, explique le journal au papier rose qui précise au passage qu'avec le départ possible de Rabiot, c'est Leandro Paredes qui devrait faire son arrivée. Ce duo de recrues offensives pour la Vieille Dame fait également les gros titres du Corriere dello Sport ce matin. « La Juve prend Kostic et Depay », affirme ainsi le quotidien transalpin qui note une « accélération impressionnante » sur ces deux dossiers. Pour Kostic, l'opération serait bouclée avec l'Eintracht Francfort autour d'un chèque de 17 M€. Enfin, les deux noms font aussi la couverture de Tuttosport . Aujourd'hui Kostic passera sa visite médicale et fera des dédicaces, tandis que pour Depay, l'assaut final commence...