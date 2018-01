Le secret de la coiffure de Trump enfin révélé

Depuis des mois, elle intrigue, mais ses mystères n'ont jamais été percés. Dans un livre-choc à paraître, consacré à la première année de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, intitulé Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump, et dont la presse américaine publie les bonnes feuilles, le journaliste américain Michael Wolff multiplie les anecdotes sur les coulisses de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche.Parmi des sujets bien plus sérieux, tels que l'ingérence russe dans la campagne électorale de 2016, ou la réaction hébétée de Donald Trump le soir du 8 novembre, alors qu'il ne s'imaginait pas gagner, Michael Wolff aborde un thème plus léger, mais qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'arrivée du républicain à la présidence: sa coiffure, reconnaissable entre toutes.Une coiffure très élaboréeSelon le livre, la couleur jaune-orangé et la mèche soigneusement peignée du président américain sont une source de moquerie pour sa propre fille, Ivanka Trump, aujourd'hui conseillère de son père.Cette dernière a ainsi un jour révélé à des amis que la chevelure de son père était en réalité constituée d'"un dessus de crâne chauve absolument propre - une petite île limitée grâce à une opération du cuir chevelu - entouré par un cercle de cheveux devant et sur les côtés, qui sont lissés pour couvrir le dessus et tenus avec une laque forte".En février dernier, Harold Bornstein, le médecin personnel de Donald Trump, avait pourtant affirmé que le président américain, âgé de 70 ans, avait "tous ses cheveux", et qu'il prenait un médicament agissant sur la prostate et permettant de stimuler la pousse des cheveux et d'éviter la calvitie.Une couleur liée à l'impatience du président?Quant à la couleur si particulière, largement commentée, elle serait le résultat, selon Ivanka Trump, de l'utilisation du produit de coloration capillaire vendu aux Etats-Unis Just for Men, qui fonce progressivement les cheveux selon le temps de pose.Mais là encore, la fille du président ironise sur la question, racontant à ses proches que "c'est l'impatience" qui a rendu les cheveux de Donald Trump blond-orangé.