Le sélectionneur de la Guinée-Bissau dévoile une liste de 27 joueurs en prélude aux matchs contre le Sénégal

Le sélectionneur de la Guinée Bissau, Baciro Cande a publié une liste de 27 joueurs, en prélude aux matchs de la 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2021, qu'il doit disputer contre le Sénégal.



Alors que les deux fédérations discutaient pour jouer les deux matchs sur terrain neutre au Portugal, l'on apprend finalement que la manche aller va se disputer au Stade Lat Dior de Thiès et celle retour au Stade du 24 septembre de Bissau.



A noter que des tests Covid-19 seront effectués sur chaque délégation avant et après les rencontres, conformément aux mesures édictées par les autorités sanitaires.



Gardiens (3) : Jonas Mendes (Black Leopard, Afrique du Sud), Rui Dabó (CD Oliveirense, Portugal), Marco Aurélio Djoco (Juventude Sport Clube, Portugal)



Défenseurs (9) : Nanu (FC Porto, Portugal), Marcelo Djaló (Lugo, Espagne), Rudinilson Silva (FK Kauanas Zalgiris, Lituanie), Jefferson Encada (Leixões, Portugal), Maudo Djarjué (Áustria de Viena, Autriche), Aurisio Embaló Junior (Cova de Piedade, Portugal), Ladislau Alves (Torreense, Portugal), Juari Marinho Soares (Créteil Lusitanos, France).



Milieux (8) : Pelé (Rio Ave, Portugal), Alfa Semedo (Reading, Angleterre), Zidane Banjaqui (Belenenses SAD, Portugal), Bura (Farense, Portugal), João Jaquite (Tondela, Portugal), Moreto Cassamá (Stade Reims, France), Opa Sangante (Châteauroux, France), Atair Mimito Biai (AC Coimbra, Portugal), Serifo Djaló (Episkopi FC, Grèce).



Attaquants (7) : Mama Baldé (Dijon, France), Piquete Djassi (Ismailia, Egypte), João Mário (AC Coimbra, Portugal), Jorge Intima (Ludogorest, Bulgarie), Juseph Mendes (Niort, France), Alexandre Mendy (Caen France), Carlos Apna Embaló (KAS Eupen, Belgique).