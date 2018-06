Le soutien de la fille d’Aliou Cissé à son père

Après l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018, à la suite de la défaite face à la Colombie (1-0) beaucoup de Sénégalais ont accusé le coach Aliou Cissé d'être responsable de cette contreperformance. Sa fille Fatou Cissé , sur son compte Facebook a publié un message émouvant pour apporter son soutien au sélectionneur des « Lions ».



« Daddy, je t’aime jusqu’aux étoiles et bien au-delà. Personne ne voulait cette qualification plus que toi. Je t’ai vu passer des nuits blanches à travailler, à faire des allers-retours de gauche à droite pour ton pays. Tu n’as jamais rien demandé à personne, malgré les critiques, tu as toujours gardé la tête haute et continué à faire ton travail en silence. Je suis fière de toi mon Papa et de toute l’équipe. C’est Dieu qui donne. Je t’aime jusqu’aux étoiles et bien au-delà », a posté Fatou Cissé selon le site Leral.