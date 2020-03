Le spectre d’un départ de Pep Guardiola affole l’Angleterre, la dernière chance de Gareth Bale au Real Madrid

L’Angleterre s’interroge sur le futur de Pep Guardiola à la tête de Manchester City

En Angleterre, encore une fois l’avenir de Pep Guardiola est à la Une du Guardian ! Avec la sanction infligée par l’UEFA, l’avenir du coach espagnol inquiète outre-Manche. « La vie après Guardiola, comment City se prépare à l’éventuel départ de Pep ? » s’interroge le journal. En effet, comment Manchester City voit la suite si le Catalan était amené à partir à l’issue de la saison ? Le projet serait-il toujours viable ? La Ligue des Champions, qui est un rêve des propriétaires, sera-t-elle toujours accessible ? Beaucoup de questions qui entretiennent le doute dans les médias anglais. En Une du Times, ce n’est pas l’avenir de Guardiola dont il est question mais celui des joueurs et notamment de deux têtes d’affiches : Kevin de Bruyne et Raheem Sterling. « Ne pas s’en aller » titre le journal car avec l’exclusion de la Ligue des champions pour deux saisons, auront-ils envie de poursuivre à City ? Le club a peut-être une solution pour les convaincre de rester : une belle prolongation de contrat. Un moyen de les rassurer sur leur futur et la volonté du club de ne pas renoncer à ses objectifs.



Luís Figo de retour au Sporting ?

Au Portugal, c’est une ancienne star du ballon rond qui fait la Une ! Il s’agit de Luís Figo. Pour A Bola, Figo a avoué que son retour au Sporting ne se ferait qu’à la présidence du club. Joueur des Leões entre 1990 et 1995, l’ancien milieu offensif a souvent fait part de son envie de s’investir dans son club formateur mais pas à n’importe quelles conditions. C’est un vieux serpent de mer qui revient régulièrement dans la presse portugaise et alors que le Sporting a payé 10 M€ pour recruter Rúben Amorim, le nouvel entraîneur, l’ancienne gloire nationale a critiqué ce choix de payer autant pour recruter un coach, il n’en fallait pas plus pour que la presse locale y voit un signe que Figo voulait reprendre la tête du club. Affaire à suivre...



Le crédit de Gareth Bale au Real Madrid n’est plus illimité

En Espagne cette fois, c’est Gareth Bale qui fait la Une de la presse madrilène ! « Bale ou pas Bale ? » s’interroge AS ! Remplaçant contre Manchester City et le Barça, le Gallois n’a plus de crédit et doit montrer qu’il peut encore être un joueur important pour le Real Madrid ! Face au Betis, c’est le moment de prendre ses responsabilités et d’être la tête de gondole des Merengues ! Les matches qui arrivent s’annoncent très importants pour la suite de la saison et Bale ne doit pas passer à côté au risque de passer à côté de sa saison.



Foot Mercato