Le stock de kevazingo pourrait rapporter 200 milliards au Gabon

Le Ministre des eaux et forêts a affirmé que le bois utilisé est le kevazingo.



La transformation au gabon des stocks disponibles pourrait rapporter au pays plus de 200 milliards de Francs CFA, selon le Ministre Lee White.



Un partenariat avec le gouvernement gabonais a permis de transformer des grumes de kevazingo pour les exporter en produits finis en Chine.



De nombreux opérateurs économiques Singapouriens, Malaisiens et Chinois transforment ces grumes en meubles.



Les autorités gabonaises entendent ainsi tirer profit des stocks de kevazingo saisis au mois de mai dans le cadre d'une opération judiciaire.



La société civile gabonaise ne se réjouit pas de l'initiative.



Le secrétaire exécutif de l'ONG Brainforest, Marc On A. Essangui s'interroge sur l'avenir des procédures judicaires en cour au Gabon contre les trafiquants du bois précieux, le kevazingo.



Le kevazingo est très prisé sur le marché asiatique.