Le test positif de Cristiano Ronaldo secoue la presse mondiale

Le test positif de Cristiano Ronaldo fait la Une partout en Europe !

Au Portugal, c'est l'affaire du jour qui secoue le monde du football. Hier, la sélection du Portugal a annoncé que Cristiano Ronaldo avait été testé positif à la Covid-19. Forcément, toute la presse du pays s'inquiète pour son idole. A Bola estime que c'est «une raison de plus pour gagner ce soir face à la Suède» dans le cadre de la Ligue des Nations. Le virus met «hors-jeu CR7», estime encore le quotidien sportif. Cela fait aussi la Une du Correio da Manhã, qui rapporte que le quintuple Ballon d'Or est asymptomatique, qu'il a été placé à l'isolement et qu'il a même donné de la voix du balcon de sa chambre pour l'entraînement de ses coéquipiers. Forcément, cette nouvelle s'est vite répandue et sur l'île natale du joueur, le Diario de Noticias de Madère en fait également sa couverture. Le Portugal est suspendu à l'état de santé de sa star !



Mais avec Ronaldo, la moindre petite nouvelle fait le tour du monde et les gros titres des journaux. Ce matin, Tuttosport en fait également sa Une et fait même parler la star de La Juve : «j'y serais Messi» ! Un titre qui fait référence au match entre la Vieille Dame et le FC Barcelone en Ligue des champions, le 28 octobre prochain. Pour espérer jouer ce choc, le canard turinois indique que son test devra être «négatif le 21 octobre.» En attendant, Cristiano manquera certainement le match face Crotone en Serie A et contre le Dynamo Kiev en Champions League, mais il veut jouer contre le Barça. De son côté, le Times s'inquiète de ce test positif pour les joueurs portugais évoluant en Premier League. Sur sa première page, le très sérieux journal britannique indique que «Ronaldo est testé positif quelques heures après le repas de l'équipe.» En Espagne, AS espère que ce test positif n'aura pas d'incidence pour le duel tant attendu face au Barça et surtout Lionel Messi.



La France doit faire mieux face à la Croatie

En France, la Une du journal L'Équipe donne rendez-vous ce soir pour la rencontre entre la France et la Croatie dans le cadre du groupe 3 de la Ligue des Nations. Et pour les Bleus, c'est un «test de personnalité» ! Face à leur adversaire de la finale de la Coupe du Monde 2018, les hommes de Didier Deschamps vont devoir faire preuve de caractère dans une ambiance chauffée à blanc à Zagreb où le stade sera garni par 7000 spectateurs. Pour le journal Le Parisien, cette rencontre ressemble à un «retour vers le futur.» «Les Bleus veulent retrouver le chemin de la victoire en Croatie afin de conserver intactes leurs chances de finir en tête de leur poule de Ligue des nations. Trois jours après le nul sans saveur face au Portugal, ils doivent retrouver leur allant passé.»