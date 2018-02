Le testament de Johnny Hallyday contesté

Laura Smet a demandé à ses avocats de "mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday.



Dans son testament, le chanteur français décédé en décembre 2017 aurait confié "l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste" à son épouse Laeticia.



Selon un communiqué des avocats de sa fille Laura Smet, il l'aurait fait en vertu de la "loi californienne", ce qui serait une contravention au droit français en matière d'héritage.



David Hallyday, le frère de Laura Smet, entend mener cette bataille judiciaire aux côtés de sa sœur, a dit à l'Agence France-Presse son avocat.



Johnny Hallyday est décédé à 74 ans, le 6 décembre, des suites d'un cancer.



Il avait quatre enfants : David, l'aîné, dont la mère est la chanteuse Sylvie Vartan, Laura Smet, née de son union avec l'actrice Nathalie Baye, et Jade et Joy adoptées avec sa dernière femme Laeticia.