Le transfert de Abdou Diallo au Milan AC va être compliqué

L'AC Milan cherche un défenseur central pour pallier la longue absence de Simon Kjaer. Le club et le PSG discutent pour Abdou Diallo mais Paris a proposé un transfert à Milan. Le club italien ne souhaite pas dépenser d’argent sur ce poste pour l’instant et cherche un prêt, selon RMC Sport.



Le dossier semble compliqué si le PSG ne s'ouvre pas à l'idée d'un prêt. L'AC Milan explore par ailleurs d'autres pistes de prêt, quitte à mettre une option d’achat. Le joueur est lui focalisé sur la CAN pour l’instant et ne fait pas d’un transfert en janvier une priorité en janvier.