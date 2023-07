Le transfert de Marco Verratti à l’Atlético est sur la bonne voie, Paul Pogba va ruiner la Juventus

Le plan de l’Atlético pour Verratti avance bien, Paul Pogba est le joueur le mieux payé sans jouer, Pep Guardiola enrage contre Manchester City, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Verratti proche de Madrid

D’après Marca l’Atlético de Madrid est bien parti pour recruter Marco Verratti. Comme l’a déjà annoncé le journal, le club est intéressé par le hibou de Paris, mais maintenant, on apprend que les Rojiblancos ont déjà bien avancé sur ce dossier. Le transfert reste difficile, mais loin d’être impossible. Le club madrilène veut profiter du nouveau cap choisi par Paris, celui de ne plus faire de cadeaux aux caprices de certaines stars, pour s’offrir Verratti. Le milieu italien devrait tout de même coûter près de 70 millions d’euros. Le plan B pour l’Atlético, c’est Højbjerg. Son désir de jouer la Ligue des champions cette saison le pousse à quitter Tottenham.



Pogba va mettre la Juve sur la paille

On a le droit à quelques nouvelles de Paul Pogba dans La Gazzetta Dello Sport, qui a sorti la calculette, vous allez le voir. Selon les calculs des journalistes italiens, le Français serait le joueur le mieux payé du Monde. Pogba a joué un total de 161 minutes depuis son retour en Serie A, ce qui est famélique. Il a gagné 49 689 euros pour chaque minute passée sur le terrain. En comparaison, Hazard a gagné 38 265 euros par minute cette saison, et Neymar 13 124 euros par minute. Les dirigeants de la Juve sont conscients que cette situation ne peut pas perdurer. Le club doit assainir ses finances, et envisage donc plus que jamais de le vendre, c’est inévitable.



Guardiola est furieux



En Angleterre, ce mercato estival fait rager Pep Guardiola comme on peut le lire dans le Sunday Mirror. Dans son édition du jour, le tabloïd explique que Guardiola semblait en colère et frustré avant le premier match de la tournée de pré-saison de City au Japon et en Corée du Sud aujourd’hui. Le coach espagnol n’envisageait pas la perspective de perdre cinq joueurs qui l’ont aidé à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup la saison dernière. En conférence de presse, il a admis qu’il n’avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait son équipe de Manchester City lorsqu’elle entamerait la défense de son triplé. Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez ont quitté le club et Bernardo Silva et Kyle Walker pourraient également partir. Des doutes subsistent quant à l’avenir de Bernardo Silva. Le PSG, Al-Hilal et le Barça s’activent pour tenter de convaincre City et le joueur. Mais d’après le journal Sport, les Citizens sont prêts à proposer un salaire de 18 millions d’euros par an à son cadre s’il accepte de prolonger son contrat qui se termine en juin 2025.