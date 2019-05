Le tweet de Santos à Messi : "Il n'y a qu'un roi !"

Les deux cuisants revers concédés par le FC Barcelone face à Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions mardi et contre le FC Valence en finale de la Coupe du Roi samedi, ont fait du bruit dans le monde entier, et notamment du côté du «pays du football» et plus précisément chez la prestigieuse écurie brésilienne Santos.