Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique annoncé à Dakar

Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem, sera à Dakar pour une visite officielle de 48 heures les jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018. Il sera reçu par le Président Macky Sall qui lui offrira un déjeuner en présence de plusieurs membres du gouvernement.



Selon le journal «L'As», qui donne l'information, Hafez Ghanem aura une séance de travail avec les ministres de l'Économie, et des Énergies, Amadou Bâ et Mansour Elimane Kane.



Le vice-président de la Banque mondiale s'entretiendra aussi avec le gouverneur de la Bceao, Tiémoko Koné, et il prendra part aux discussions avec des représentants d'incubateurs d'entreprises dans le secteur des TIC, des investisseurs privés intervenant dans les secteurs de l'énergie ainsi qu'avec le représentant du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) au Sénégal.