Le vieillard perd la vie en voulant sauver une victime d’agression

Le vieux Adama Diop est passé de vie de trépas. Le 27 février 2015, le vieillard revenait d’une visite de courtoisie auprès d’un de ses amis. Il avait aperçu Gora Seck en train d’étrangler un certain Omar KA. Le Vieux Diop avait pris part à la bagarre, à la faveur du dernier nommé. Il a donné à l’agresseur un coup avec la manche de balai qui lui servait de canne. Sommé par Gora Seck de quitter les lieux, le « sauveur » avait refusé de partir. Il finira donc par recevoir un violent coup de gourdin sur la tête.



Evacué à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures le 12 mars 2012. Le certificat de genre de mort de décès fait état d’une mort résultant d’une fracture du fémur, aggravant une cardiopathie lanterne et évolutive.



A la barre, Gora Seck a fait dans la dénégation arguant qu’il n’a pas causé la mort du vieux. « J’avais une altercation avec Omar KA et il est intervenu, mais je ne l’ai pas même touché. Lorsqu’il m’a frappé, je n’ai pas riposté et il est reparti en marchant normalement ». Il est jugé pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Le maître des poursuites a requis une peine de six (6) ans ferme contre Gora Seck. Placé sous mandat de dépôt depuis mars 2015, le Sieur Seck sera édifié le 18 janvier prochain.