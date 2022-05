Législatives 2022 : le «deal politique» entre YAW et Wallu Sénégal fait débat sur les réseaux sociaux

Les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont décidé d’aller ensemble aux législatives du 31 juillet prochain. Mais ce, partiellement. Leur partenariat politique n’est pas total, car les coalitions gardent leurs prérogatives au niveau national. En effet, chaque camp présentera sa liste nationale et la fusion ne se fera qu’au niveau des départements. Ce deal politique fait déjà débat sur les réseaux sociaux.



Tout est parti d'un post Facebook de l'expert électoral Ndiaga. Il a souligné que cette nouvelle fusion politique ne leur permettra pas de contourner le système électoral. « Au Sénégal, il n'y a ni vote par panachage ni vote préférentiel. De plus, il n'est utilisé qu'un seul bulletin pour le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. J'ignore donc par quelle alchimie la nouvelle alliance Wallu/YAW pourrait contourner ces obstacles sur notre système électoral. Peut-être un nouveau cas d'école à apprécier à l'issue des élections et même bien avant par les stratégies et discours de campagne. Par ailleurs, nos hypothèses ont été vérifiées : le bouleversement de l'ordre de dépôt des candidatures, les cas désistements, les ententes et alliances… », lit-on sur sa page.



Des propos similaires sont notés sur d’autres posts dans lequels les internautes qui se sont prononcés sur le sujet ont fustigé cette « machination électorale ». C’est le cas de Dialagui Kane qui qualifie cette fusion d’ « épicerie électorale » qui est « contraire à toute stratégie alternative ». Selon celui-ci, « Elle dans la seule conquête du pouvoir le pouvoir. C'est médiocre ! »



Comme plusieurs Sénégalais, « Sagacite Sagacite », (un pseudonyme sur Facebook), considère que ceci va plutôt engendrer la confusion au sein de sein de ces deux coalitions. « Les députés qui seront élus des listes Wallu seront ils des députés Wallu ou YAW ? Quelle sera leur position au sein du parlement », interroge-t-il. Très inquiet pour la suite des choses à l’issue de cette alliance, « Sagacite Sagacite » craint que les mêmes événements comme ce fut le cas des maires qui ont transhumé se reproduisent.



« Le cas des maires qui sont élus sous la bannière de YAW, de Bunt bi se sont retrouvent après avec Benno bok yakaar. De quel côté se trouveront les députés de Wallu Sénégal quand il faudra élire le bureau de l'assemblée ? Ne vont ils pas s’allier avec Bby pour obtenir des postes comme nous avons vu lors des élections des bureaux municipaux ? Sans oublier que l'électeur de YAW risque d'être désemparé d'autant plus qu'on lui demandera de voter Wallu alors qu'il se réclame YAW. Il a avait battu campagne pour voté le bulletin YEWWI et maintenant on lui demandera de changer de discours et de bulletin », interpelle-t-il.



Des interrogations que plusieurs personnes ne manquent pas de soulever à l’exemple de Babacar Gaye. « Sur un bulletin unique, on a au recto la liste proportionnelle nationale et au verso les candidats du scrutin majoritaire (département). J'aimerais bien savoir comment sur un même recto, on peut mettre deux listes nationales ? »



Toutefois, des réponses ont été tout de même apportées par certains internautes qui répliquent que cette alliance vise à « châtier le pouvoir en étant uni ». À en croire El Hadj Malick Sy, « mathématiquement, si Yaw a 11 voix, Wallu 12 voix et Benno bokk yakaar 13 voix, c’est le pouvoir qui l’emporte. Alors si les deux partis de l’opposition cumulent les voix, ils châtient grave le pouvoir. Le peuple a compris. Et l’opposition est faible quand elle est divisée ».



La liste nationale de YAW sera dirigée par Ousmane Sonko. L’actuel maire de la ville de Ziguinchor fera face à Aminata Touré qui porte la liste nationale de Benno bokk yakaar.