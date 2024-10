Législatives 2024 : Amadou Ba retire sa liste dans le département de Dakar

La coalition Jam Ak Jariñ, dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, a annoncé le retrait de sa liste pour le département de Dakar, au profit des coalitions Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Takku Wallu de Macky Sall et Karim Wade. Cette information, qui avait commencé à circuler, a été confirmée en début d'après-midi par Zahra Yan Thiam, la mandataire de la coalition d'Amadou Ba.



Ce retrait de la coalition Jam Ak Jariñ , préfigure une lutte intense entre le Pastef d'Ousmane Sonko, la coalition Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Takku Wallu de Macky Sall et Karim Wade.