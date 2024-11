Législatives 2024 : Barthélémy Dias félicite le Pastef

La tête de liste de la coalition "Sam Sa Kadd" félicite le parti Pastef suite à la publication des premières tendances qui donnent une victoire écrasante au parti d'Ousmane Sonko ce dimanche 17 novembre, jour des élections législatives anticipées. Barthélémy Dias, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'avis que "cette élection a été une preuve éclatante de la maturité politique du peuple sénégalais"



"Le Sénégal vient de vivre un moment démocratique fort. En ma qualité de tête de liste de la coalition SAMM Sa Kaddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire", peut-on lire dans une publication via ses différentes plateformes.



Barthélémy Dias de poursuivre : "Cette élection a été une preuve éclatante de la maturité politique du peuple sénégalais, qui a su faire entendre sa voix dans le respect des valeurs républicaines".



Dias fils remercie "profondément toutes celles et ceux qui ont accordé leur confiance à notre coalition. Votre soutien est une source d'inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse".



Toutefois, le maire de Dakar réaffirme son engagement pour le Sénégal : "Notre engagement pour un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l'avenir reste intact. Ensemble, nous continuerons à travailler pour que la démocratie sénégalaise brille toujours plus fort".