Législatives 2024 : Me Moussa Diop dément avoir quitté la coalition "Diomaye président" et précise

"Me Moussa Diop a quitté la coalition Diomaye président", ont annoncé plusieurs médias hier samedi. "Faux", a rétorqué Me Diop. Dans un post sur la page Facebook, le leader du Parti And Goryi dément formellement cette information. Avant d'apporter des précisions.



"J'apprends ce jour dans la presse que j'aurais démissionné de la Coalition Diomaye Président. Je tiens à démentir formellement cette fausse information", a-t-écrit.



Il a précisé : "La vérité est la suivante: Ousmane Sonko nous a conviés hier à une rencontre suite à ma demande d'explications jeudi sur la Rts. Il nous a tous fait comprendre qu'il avait décidé d'aller aux élections Législatives du 17 novembre 2024 avec son parti le Pastef en estimant que la Coalition Diomaye Président était périmée par son objet ( confirmation du député Ayib Daffé). Le parti And Goryi que je dirige a alors décidé de déposer ses listes face à ce manque de considération des alliés".



Mieux, il a souligné n'avoir jamais dit qu'il a quitté la coalition Diomaye président. "Il n'a jamais été dit ou écrit par moi que je démissionnais de la noble Coalition ayant porté son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, patrimoine de tous les leaders", a souligné l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk.



Me Moussa Diop a, cependant, accusé "certains feddayines du président du Pastef" d'être derrière cette fausse information. "Cette fausse information véhiculée par certains feddayines du président du Pastef (dont la coordonnatrice Aïda Mbodj ) pour ternir mon image ne saura prospérer car je sais me défendre", a-t-il laissé entendre.