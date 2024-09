Législatives 2024/ dépôts des dossiers : l’ordre de passage des candidats défini, 49 listes enregistrées

Le Directeur général des Elections a procédé hier jeudi, au tirage au sort de l’ordre de passage du dépôt des dossiers de candidature prévu du samedi 28 à 8 heures au dimanche 29 septembre 2024 à minuit. Ibrahima Sène, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rappelle que le tirage au sort concerne toutes les formations politiques et entités indépendantes désireuses de participer aux élections législatives anticipées. Cependant, il faut souligner qu'il y a 49 listes.



Voici le classement après le tirage au sort :

1- Parti Rénovation et l’émergence du Sénégal

2- Coalition Dundu

3- Sam Sa Kaddu

4- Rv Natangué

5- Parti En Avant

6- Coalition Sénégal Kessé

7- And Liggey Sunu Rew

8- And Dollel Liggey Kat Yi

9- Coalition Le Temps de la Jeunesse Dafa Diott

10- Coalition Rond Point

11- Coalition Dekkal Teranga

12- Parti Garap – ADS

13- Parti Ensemble pour le Sénégal

14- Coalition And Bessal Sénégal

15- Parti Union des Groupes Patriotes

16- Coalition Raab

17- Samm Sa Gafa Samm Sa Euleuk

18- Coalition Xalleu Yoon

19- Coalition Front pour le Justice et le Développement durable

20- Coalition Farlu

21- Coalition Front Defar Sa Gox

22- Coalition Gox Yu Bess

23- Coalition Alliance Samm Sunu Sénégal

24- Coalition Actions

25- Parti Démocratique Sénégalais (PDS)

26- Bokk Dokhal Sénégal Delossi Yakaar (BDS)

27- Coalition Front Sénégal Biñu Bokk

28- Bess Du Ñak

29- Coalition Front Mankoo Liggeyal Sénégal

30- Coalition Guem Sa Rew Tekki Jotna

31- Coalition Sopi Sénégal

32- Grande Coalition Wallu Sénégal

33- Coalition Pôle Alternatif 3e voie

34- Coalition Républicaine/ Samm Sunu Rew

35- Union nationale pur l’intégrité le travail et l’équité

36- Takku Wallu Sénégal

37- Pastef

38- Union Naatal Kaw Gui

39- Coalition Wareef

40- Coalition Jamm Ak Jariñ

41- Alliance Jëf Jël

42- Andi Nawlei

43- Secteur privé

44- Coalition Pôle Alternatif Jubënti Sénégal

45- Union Citoyenne / Bunt Bi

46- Coalition And Ci Koluté Nguir Sénégal

47- Les Nationalistes / Jeul Liñu Moom

48- En Marche Pour le Renaissance du Sénégal

49- Taxawu Artisanat



A noter que le Pastef a été attribué la 37e place, tandis que la Coalition Takku Wallu Sénégal, regroupant le PDS et l’APR, occupe la 36e position. la coalition Coalition Sénégal Kessé regroupant Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye occupe la 6e place.