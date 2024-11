Législatives : Investie en 24ᵉ position sur la liste nationale Takku-Wallu, Adji Mergane Kanouté s'allie avec le PASTEF

Le Secrétariat exécutif de l'Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) s’est réuni ce jeudi 7 novembre à Dakar pour une session stratégique. Sous la co-présidence de M. Amadou Oumar Gueye, secrétaire général adjoint, et de M. Abdoulaye Diop, président des sages du parti, l’instance dirigeante a formellement entériné son soutien à la liste du Pastef en vue des élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



Cette décision fait suite à des consultations internes approfondies menées au sein des bases militantes. Le choix de s’allier avec le Pastef s’est précisé lors d'une rencontre avec le doyen Alla Kane, président de Maggi Pastef, appuyée par la Secrétaire Générale de l’UDS/A, Adji Mergane Kanouté, investie sur la liste nationale de la coalition Takku-Wallu à la 24ᵉ position.



L’Union pour le Développement du Sénégal Authentique appelle donc l’ensemble de ses militants, au Sénégal comme à l’étranger, à s'engager activement pour la "victoire" de la liste Pastef. Le soutien à cette coalition, se justifient Adji Mergane Kanouté et cie vise à donner au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les moyens de gouverner dans la stabilité, en poursuivant un projet de société axé sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité du pays.